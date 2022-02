In Kanada haben Trucker weiterhin eine wichtige Brücke in die USA blockiert. (dpa-Bildfunk / AP)

Die Demonstrierenden an der Ambassador-Brücke zwischen der kanadischen Provinz Ontario und der US-Metropole Detroit ignorieren damit eine Gerichtsanordnung, nach der die Fahrer die Brücke hätten räumen müssen. Auch die Zufahrten zu zwei weiteren Übergängen in die USA werden weiterhin behindert.

In Frankreich stoppte die Polizei kurz vor Paris etwa 500 Fahrzeuge eines Protestkonvois gegen die Corona-Beschränkungen. Nachahmer finden die kanadischen Trucker auch in den Niederlanden. Dort versperren Lastwagen- und Traktorfahrer den Zugang zum Parlament in Den Haag. Die Polizei ging bislang nicht gegen die Versammlung vor.

