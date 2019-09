Der kanadische Premierminister Trudeau hat um Entschuldigung für ein Foto gebeten, das ihn vor fast 20 Jahren mit dunkel geschminktem Gesicht auf einer Party zeigt.

Er räumte ein, sich damals rassistisch verhalten zu haben. Dies sei ihm jedoch erst jetzt bewusst geworden. "Ich bin stocksauer auf mich, ich bin enttäuscht von mir", sagte Trudeau vor Reportern.



Das vom "Time"-Magazin veröffentlichte Bild stammt aus dem Jahrbuch seiner früheren Privatschule in der Provinz British Columbia, an der Trudeau vor seinem Einstieg in die Politik als Lehrer tätig war. Dort hatte er sich auf einer Kostümparty als Aladdin verkleidet.

Weiterer Dämpfer mitten im Wahlkampf

Die Kontroverse trifft den Premier mitten im Wahlkampf. In Kanada soll am 21. Oktober gewählt werden. Von Trudeaus politischen Gegnern hagelte es Kritik. Der Chef der linken Partei New Democrat, Singh, der Anhänger der Sikh-Religion und Turbanträger ist, warf Trudeau anstößiges Verhalten vor. Einige Menschen würden nun wegen des Regierungschefs erneut den Schmerz früherer rassistischer Erfahrungen durchmachen.



Der Vorsitzende der Konservativen Partei, Scheer, sprach Trudeau die Eignung als Regierungschef ab. Sogenanntes Brownfacing sei schon 2001 rassistisch gewesen und sei es auch im Jahr 2019, sagte Scheer. Umfragen sehen ihn als aussichtsreichen Herausforderer von Trudeau bei der kommenden Wahl.



Trudeau geht ohnehin angeschlagen in die Abstimmung. Seine Ex-Justizministerin Wilson-Raybould warf ihm zu Jahresbeginn vor, sie zu einem nachsichtigen Umgang mit einem in Korruptionsvorwürfe verstrickten Baukonzern gedrängt zu haben. Der Skandal erschütterte Trudeaus Regierung und löste etliche Rücktritt aus dessen Kabinett aus.