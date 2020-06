Der kanadische Premierminister Trudeau hat die von US-Präsident Trump ins Gespräch gebrachte Einladung Russlands zum nächsten G7-Gipfel abgelehnt.

Russland sei wegen der Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim 2014 aus der Gruppe der führenden Industrienationen ausgeschlossen worden und habe seither nichts getan, was eine Rückkehr rechtfertigen würde, sagte Trudeau. Die Bundesregierung in Berlin hat bislang zurückhaltend auf den Vorschlag reagiert. - Trump hatte am Samstag angekündigt, den für Juni in den USA geplanten Gipfel zu verschieben. Das Treffen sollte im Herbst stattfinden und der Teilnehmerkreis erweitert werden, nämlich um Russland, Australien, Südkorea und Indien. Zu den G7-Staaten gehören die USA, Kanada, Frankreich, Deutschland, Italien, Großbritannien und Japan.



Wie am Abend in Moskau bekannt wurde, telefonierte Trump heute mit Präsident Putin über dessen mögliche Teilnahme an dem Gipfeltreffen. Von russischer Seite hieß es lediglich, man habe die Bedeutung hervorgehoben, den Dialog zwischen Moskau und Washington zu aktivieren.