Batterie-Recycling

Das Unternehmen Li-Cicle wird eine Recyclinganlage für Lithium-Ionen-Akkus in Magdeburg bauen. (IMAGO / Zoonar / IMAGO / Zoonar.com / Timon Schneider)

Firmenmitgründer Johnston sagte dem "Handelsblatt", Deutschland sei eines der "Epizentren" in Europa für die Herstellung solcher Batterien und den Automobilsektor. Deshalb habe sich Li-Cycle dazu entschieden, den Aufbau des Werks in Magdeburg zu beschleunigen. Ab dem kommenden Jahr sollen dort bis zu 30.000 Tonnen Altbatterien verarbeitet werden. Li-Cycle hat nach eigenen Angaben ein Verfahren entwickelt, bei dem unter Einsatz von Säure die verschiedenen Batteriemetalle voneinander getrennt werden können. Die Vorgehensweise komme ohne große Hitze aus und spare Energie.

Wie das "Handelsblatt" weiter schreibt, ist das kanadische Unternehmen deutlich früher dran als Konkurrenten. Eine Fabrik mit einer Kapazität von 10.000 Tonnen Batterieschrott pro Jahr habe in Deutschland bislang nur das von Mercedes-Benz unterstützte Unternehmen Primobius in Nordrhein-Westfalen in Betrieb genommen.

Diese Nachricht wurde am 01.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.