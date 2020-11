Bei einem Bootsunglück vor der spanischen Kanaren-Insel Lanzarote sind mindestens vier Migranten ums Leben gekommen.

Das behelfsmäßige Boot sei kurz vor der Küste gekentert, erklärten kanarische Rettungsdienste. 28 Insassen konnten demnach an Land schwimmen oder wurden aus dem Wasser geborgen. Drei Personen werden noch vermisst.



Die Zahl der Migranten und Flüchtlinge, die von Afrika aus auf die Kanarischen Inseln übersetzen, ist in diesem Jahr gestiegen. Mehr als 18.000 Menschen erreichten die Inselgruppe im Jahr 2020, etwa die Hälfte davon im vergangenen Monat. Die spanische Regierung hat provisorische Lager für bis zu 7.000 Menschen eingerichtet und eine diplomatische Offensive in mehreren afrikanischen Ländern gestartet, um die Zahl zu reduzieren.

