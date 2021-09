Auf der Kanareninsel La Palma ist ein Vulkan im Bereich der Bergkette Cumbre Vieja ausgebrochen.

In den vergangenen Tagen war bereits erhöhte seismische Aktivität gemessen worden. Nach Angaben örtlicher Behörden wurden bis zum Abend etwa 5.000 Menschen in Sicherheit gebracht. Es gibt demnach fünf Eruptionspunkte, aus zweien trete Magma aus. In dem Gebiet im Süden der Insel war zuletzt 1971 ein Vulkan ausgebrochen. Spaniens Ministerpräsident Sánchez sagte eine geplante USA-Reise ab und traf inzwischen auf La Palma ein.

Diese Nachricht wurde am 20.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.