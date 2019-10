Der rechtskräftig verurteilte Mörder einer 15-jährigen aus Kandel ist tot in seiner Zelle gefunden worden.

Derzeit gebe es keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung, teilten die Polizei in Ludwigshafen und die Staatsanwaltschaft Frankenthal mit. Der mutmaßlich aus Afghanistan stammende Flüchtling habe sich ersten Erkenntnissen zufolge erhängt. Er war im September 2018 nach Jugendstrafrecht zu achteinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Nach Überzeugung des Gerichts hatte er seine Ex-Freundin im Dezember 2017 in einem Drogeriemarkt in Kandel erstochen. Nach der Tat kam es in Kandel zu Demonstrationen rechtsextremer Gruppierungen.