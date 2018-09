Im Prozess um den tödlichen Angriff auf eine Schülerin in Kandel ist der Angeklagte zu einer Haftstrafe von achteinhalb Jahren verurteilt worden.

Das Landgericht Landau in der Pfalz sprach ihn nach Jugendstrafrecht des Mordes und der Körperverletzung schuldig. Der vermutlich aus Afghanistan stammende Mann war der Ex-Freund des Opfers. Ihm wird zur Last gelegt, die 15-Jährige Ende Dezember heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen erstochen haben. Die Staatsanwaltschaft und die Nebenkläger hatten eine Freiheitsstrafe von zehn Jahren gefordert, die Verteidigung sieben Jahre und sechs Monate wegen Totschlags. Die Öffentlichkeit war vom Prozess ausgeschlossen, weil der Angeklagte zum Zeitpunkt der Tat möglicherweise noch minderjährig war.



Der Fall hatte bundesweit für Entsetzen gesorgt und auch die Diskussion um die Altersfeststellung von jungen Flüchtlingen neu angefacht. Rechtspopulistische Gruppen nahmen die Tat zum Anlass, um in Kandel immer wieder gegen die Asylpolitik der Bundesregierung zu protestieren.