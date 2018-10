Der US-Senat hat die Berufung des umstrittenen Juristen Kavanaugh an den Obersten Gerichtshof gebilligt. Bei einer Abstimmung votierten 50 Senatoren für den 53-Jährigen, 48 stimmten gegen ihn. Der als äußerst konservativ geltende Kavanaugh war der Kandidat von Präsident Trump.

Kavanaugh wird nun Richter auf Lebenszeit am Supreme Court. Dadurch dürfte es dort auf lange Zeit eine Mehrheit konservativer Richter geben. Die Abstimmung wurde mehrfach durch protestierende Besucher auf der Galerie des Senats gestört, die Parolen gegen Kavanaugh skandierten. Vor dem Senatsgebäude demonstrierten rund 2.000 Menschen gegen ihn. Es gab rund 150 Festnahmen, als Teilnehmer der Kundgebung trotz Absperrungen auf die Treppen des Kapitols vordrangen. Die Personalie sorgt seit Monaten für politischen Streit und Proteste. Kavanaugh werden von mehreren Frauen sexuelle Übergriffe bis hin zur versuchten Vergewaltigung in den 80er Jahren vorgeworfen. Er bestreitet die Anschuldigungen.



Trump beglückwünschte den Senat für die Bestätigung Kavanaughs. Er werde die Ernennung am Samstag unterzeichnen, teilte der Präsident über Twitter mit.



Vor der Abstimmung hatte der Anführer der Demokraten im Senat, Schumer, noch einmal für eine Ablehnung Kavanaughs geworben. Dieser besitze nicht die für einen Obersten Richter nötige Glaubwürdigkeit. Der republikanische Mehrheitsführer McConnell meinte dagegen, Kavanaughs Wahl wäre ein klares Zeichen, das im Senat Fakten und Beweise zählten.