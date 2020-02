Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages, Röttgen, hat das Verfahren zur Bestimmung der neuen CDU-Führung kritisiert.

Röttgen sagte in Berlin, die vertraulichen Gespräche zwischen der amtierenden CDU-Vorsitzenden Kramp-Karrenbauer und möglichen Kandidaten überzeugten ihn nicht. Dieses Vorgehen sei nicht transparent. Zudem halte er es für unvorstellbar, dass die neue Führung erst auf dem Bundesparteitag im Dezember gewählt werden solle. Dadurch beschäftige sich die Partei zu lange mit sich selbst und kümmere sich nicht um wirklich wichtige politische Fragen.



Röttgen hatte am Vormittag seine eigene Kandidatur für den Vorsitz seiner Partei bekanntgegeben. Es gehe ihm bei seinem Engagement um eine inhaltlich strategische Ausrichtung, mit der die CDU an frühere Wahlerfolge anknüpfen könne. Wichtig sei, die christlich-demokratische Idee von der Zukunft des Landes zu bewahren. Davon habe er seit der Rückzugsankündigung Kramp-Karrenbauers nichts gehört.



Röttgen ist der erste prominente Politiker, der seine Kandidatur offiziell angekündigt hat. Im Gespräch sind außer ihm der stellvertretende Parteivorsitzende Laschet, Bundesgesundheitsminister Spahn und der CDU-Politiker Merz. Die scheidende Vorsitzende Kramp-Karrenbauer kam dazu am Mittag mit Merz zusammen.