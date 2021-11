Warner: Friedrich Merz. (picture alliance/dpa/Jonas Güttler)

Die CDU sei in ihrem Charakter als Volkspartei gefährdet, sagte Merz der Zeitung "Bild am Sonntag". Die Christdemokraten hätten bei keinem Thema mehr die Meinungsführerschaft, auch nicht in der Wirtschaftspolitik. Zudem habe man in keiner Altersgruppe mehr den höchsten Wähleranteil, nicht einmal mehr bei den über 60-Jährigen. Merz betonte, seine Partei müsse dennoch darauf vorbereitet sein, jederzeit die Verantwortung als Regierung zu übernehmen. Das könne früher passieren als in vier Jahren, aber auch sehr viel länger dauern.

Für die Nachfolge des scheidenden Parteichefs Laschet bewerben sich neben Merz auch der geschäftsführende Kanzleramtschef Braun und der Außenpolitiker Röttgen. Der künftige Vorsitzende wird im Dezember von den Mitgliedern gewählt und soll im Januar von einem Parteitag bestätigt werden.

