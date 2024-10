Sven Giegold, Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium (imago/Jürgen Heinrich)

Sie schlagen vor, dass auf dem Parteitag Mitte November der bisherige Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, Giegold, und der thüringische Grünen-Politiker Knopf als stellvertretende Bundesvorsitzende kandidieren sollen. Die bisherige stellvertretende Grünen-Vorsitzende Edalatian soll neue Politische Geschäftsführerin werden.

Giegold kündigte am Abend an, dass er am 15. November auf eigenen Wunsch sein Amt als Staatssekretär niederlegen wolle. Über seine Nachfolge werde zeitnah informiert, teilte das Ministerium mit. Auch Brantner will ihren Posten als Parlamentarische Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium dann abgeben.

Diese Nachricht wurde am 29.10.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.