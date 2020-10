In der CDU soll auf einem Parteitag Mitte Januar über die künftige Parteispitze entschieden werden. Darauf verständigten sich die drei Kandidaten für die Nachfolge der Vorsitzenden Kramp-Karrenbauer, wie CDU-Generalsekretär Ziemiak am Abend per Twitter mitteilte. Die Bewerber äußerten sich in dem Kurznachrichtendienst zufrieden.

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet erklärte, das Wichtigste in diesen Tagen sei, das Land gut durch die Corona-Pandemie zu bringen. Deshalb habe das Präsidium der CDU entschieden, den für Anfang Dezember geplanten Parteitag mit 1.000 Delegierten zu verschieben. Man brauche aber Klarheit für das neue Jahr. Dem diene der gemeinsame Vorschlag. Der CDU-Außenpolitiker Röttgen schrieb, die Führungsfrage müsse zügig geklärt werden. Das sei nun möglich. Und der Kandidat Merz sprach von einem guten Kompromiss. Merz hatte die Verschiebung kritisiert und den Vorwurf erhoben, dass auf diese Weise sein Erfolg verhindert werden sollte.

Diese Nachricht wurde am 31.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.