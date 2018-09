Könnte der das überhaupt, der Herr … wie heißt er nochmal, der Bayer da aus Brüssel? Eine Frage, die überall heute in der EU diskutiert wird. Manfred Weber heißt der Mann, Chef der EVP-Fraktion, der größten Fraktion im Europaparlament, ein Abgeordneter der CSU. Keinerlei Erfahrung in der Führung großer Verwaltungsapparate. Weber hat nie eine Regierung oder auch nur ein Ministerium geleitet. Kann man ihn trotzdem an die Spitze der EU-Kommission mit ihren 32.000 Mitarbeitern setzen? Und würde er, wenn er dann als Kommissionschef am Tisch mit den Regierungschefs der Mitgliedstaaten sitzt, als einer ihresgleichen, also auf Augenhöhe behandelt werden? Das sind die Fragen, die sich jetzt stellen.

Ein politischer Wahlkampf beginnt

Frage Nummer eins ist einigermaßen absurd. Ist jemals, wenn sich in Deutschland der Fraktionschef einer Partei – auf Landes- oder Bundesebene - um den Posten des Regierungschefs beworben hat, die Frage nach seiner Verwaltungserfahrung gestellt worden? Natürlich nicht, denn genauso wenig wie der Vorstandschef eines Autobauers persönlich die Fließbänder kontrolliert, hat ein Kommissionschef persönlich seine Beamten auf Trab zu halten. Vom Kommissionschef wird vielmehr politische Wegweisung erwartet.

Und das führt direkt zu Frage zwei: Kann Manfred Weber genauso politische Peilung geben wie, sagen wir, der Ministerpräsident von Irland, oder die Bundeskanzlerin von Deutschland? Wäre Weber in der Lage, sich am Tisch der Regierungschefs zu behaupten? Die Frage führt ins Zentrum eines seit Jahren andauernden Machtkampfs, der die Verfassungsrealität in Europa gravierend ändern kann, ohne die EU-Verträge neu zu fassen. Bis 2014 haben die EU-Regierungschefs im Hinterzimmer ausgekungelt, wer welchen Posten in der EU übernehmen soll. Ihr Ziel war es nicht, den Besten an die Spitze der Kommission zu setzen, sondern jemanden, der verspricht, den Regierungschefs gegenüber gefügig zu sein. Diese Praxis wurde 2014 beendet, als sich das Europaparlament selbst ermächtigt hat, Spitzenkandidaten zu nominieren, von denen einer im Parlament zum Kommissionschef gewählt werden soll. Der erste, der nach diesem Modus bestimmt wurde, war Jean-Claude Juncker. Seine Leistung als Kommissionschef trifft auf ein geteiltes Echo. Wie könnte es anders sein. Doch dass der Luxemburger ein Büttel der Regierungschefs war, wie so viele seiner Vorgänger, das attestiert ihm gewiss niemand.

Die Mehrheit im Europaparlament entscheidet

Wenn also jetzt die Frage gestellt wird, ob Manfred Weber, der sich Ansehen als unaufgeregter, konsensorientierter Europapolitiker erworben hat, von den Regierungschefs auf Augenhöhe behandelt würde, dann hängt das nicht davon ab, auf welche Vorerfahrung er mitbringt, sondern davon, auf welche Machtbasis er sich stützen kann. Und diese Machtbasis wäre das Votum des Europaparlaments, der Versammlung der frei gewählten Abgeordneten der europäischen Bürger. Vorher aber muss er zunächst die Delegierten seiner Partei überzeugen, ihn zum Spitzenkandidaten zu machen. Dann muss er die Wähler davon überzeugen, dass er der richtige Kommissionschef wäre. Und schließlich muss er eine Mehrheit im Europaparlament hinter sich bringen. Das wird eine Ochsentour, in deren Verlauf Manfred Weber zeigen kann, was er politisch will und über wieviel Rückgrat der verfügt. So geht Demokratie.

Peter Kapern (Deutschlandradio / Bettina Fürst-Fastré )Peter Kapern, geboren 1962 in Hamm, Westfalen. Studium der Politikwissenschaften, der Philosophie und der Soziologie in Münster. Volontariat beim Deutschlandfunk. Moderator der Informationssendungen des Dlf, 2007 bis 2010 Leiter der Redaktion Innenpolitik, Korrespondent in Düsseldorf, Tel Aviv und Brüssel.