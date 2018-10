Die weltgrößte Fondsgesellschaft Blackrock will an seinem Aufsichtsratsvorsitzenden und Kandidaten für den CDU-Vorsitz, Merz, festhalten.

Blackrock-Geschäftsführer Fink erklärte, Merz bleibe Aufsichtsratsvorsitzender in Deutschland. Wenn Merz nicht Vorsitzender der Partei werde, würde er es sehr begrüßen, wenn Merz weiterhin mit Blackrock zusammenarbeite. Merz leitet seit März 2016 den Aufsichtsrat der deutschen Tochter von Blackrock. Das Unternehmen dementierte einen "Spiegel"-Bericht, wonach es keinen Weg zurück zu Blackrock gebe, wenn Merz' Kandidatur scheitere.



Die Organisation Lobbycontrol forderte Merz dazu auf, seine Verflechtungen mit der Wirtschaft offen zu legen. Lobbycontrol erklärte, es müsse sichergestellt werden, dass Merz seinen bisherigen Arbeitgebern keinen priviligierten Zugang zur Politik biete. Ein Ansatz könnte sein, dass er sich dazu verpflichte, die bisherigen Kontakte zu meiden oder diese zumindest transparent zu machen. Die Organisation betonte, Merz habe viele hochbezahlte Jobs in zum Teil umstrittenen Konzernen. In Sachen Transparenz und der Vermeidung von Interessenkonflikten habe er sich in der Vergangenheit nicht gerade vorbildlich verhalten, hieß es.



Merz wies Kritik an seiner Tätigkeit für Blackrock zurück. Blackrock sei keine "Heuschrecke", sondern verwalte treuhänderisch Einlagen von Hunderttausenden privaten Kunden, sagte er. Er sehe keinerlei Konfliktlage. "Ich beaufsichtige diese Firma in Deutschland, aber ich führe sie nicht."



In einer Pressemitteilung von Blackrock Deutschland anlässlich der Berufung Merz' zum Aufsichtsratsvorsitzenden im März 2016 hieß es, Merz werde einen wichtigen Beitrag dazu leisten, das Geschäft in Deutschland weiter voranzutreiben. Er werde dabei eng mit Kunden und Partnern von Blackrock, darüber hinaus aber auch mit Regierungsvertretern und Regulierern in Deutschland zusammenarbeiten.



Merz äußerte sich am Mittwoch erstmals ausführlich für seine Kandidatur für den CDU-Vorsitz. Die CDU benötige jetzt einen Aufbruch, sagte er vor Journalisten in Berlin. Die Volksparteien hätten zuletzt substanzielle Niederlangen erlitten. Die Anhänger seien verunsichert und bräuchten neue Orientierung. Merz betonte, die Partei dürfe es nicht hinnehmen, dass sich am linken und rechten Rand Parteien etablierten, welche die Gesellschaft spalteten. Hier helfe ein klares politisches Profil. Merz sprach der CDU-Vorsitzenden Merkel seinen Respekt für ihre Leistung an der Parteispitze aus, auch wenn er nicht mit allen ihren Entscheidungen einverstanden gewesen sei.



Merz gilt als parteiinterner Gegner Merkels. Neben dem 62-jährigen Juristen wollen auch Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer und Gesundheitsminister Spahn die Nachfolge von CDU-Chefin Merkel antreten.