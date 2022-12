Der US-Rapper Kanye West ist wegen antisemitischer Äußerungen schon mehrmals aufgefallen. (IMAGO / MediaPunch / IMAGO / Ron Sachs / CNP / MediaPunch)

West habe dazu beigetragen, dass Judenhass Teil des Mainstreams in sozialen Medien geworden sei. Der Rapper nennt sich inzwischen "Ye".

Auf Platz acht der Liste steht die 15. Ausgabe der Kunstausstellung documenta in Kassel. "In Deutschland werden die Tabus rund um Judenhass weiter gebrochen, angeheizt von Teilen der deutschen Regierung und einer Kunstelite, die den Einschluss antisemitischer Darstellungen bei der renommierten documenta durch eine Gruppierung erlaubte, die den Boykott Israels unterstützt", hieß es. Die documenta war vor von immer neuen Antisemitismus-Vorwürfen erschüttert worden.

An der Liste des Zentrums gab es schon häufiger Kritik. Im Jahr 2013 wurde der Publizist Jakob Augstein aufgeführt, was der Zentralrat der Juden in Deutschland als ungerechtfertigt bezeichnete. Auch die Aufnahme des früheren deutschen UNO-Botschafters Christoph Heusgen und die Nennung des Goethe-Instituts sorgten für Unverständnis. Im vergangenen Jahr hatte in Deutschland die Nennung des baden-württembergischen Antisemitismusbeauftragten Blume für Kritik an der Liste geführt.

