Österreich Kanzler Schallenberg sieht Teil-Lockdown als Erfolg - 500.000 zusätzliche Impfungen

In Österreich zeigen die Ausgangsbeschränkungen für Menschen, die nicht gegen Corona geimpft sind, nach Einschätzung von Bundeskanzler Schallenberg erste Erfolge. Der Nachrichtenagentur AFP sagte der ÖVP-Politiker, in der vergangenen Woche seien fast eine halbe Million zusätzlicher Impfungen gezählt worden. Das sei genau das, was seine Regierung erreichen wolle. Schallenberg bezog in seine Äußerung ein, dass schon vor der Einführung der Ausgangsbeschränkungen mehr Menschen die Impfzentren aufgesucht hätten.

15.11.2021