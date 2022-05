Regierungserklärung

Kanzler Scholz: "Frieden nicht selbstverständlich"

Bundeskanzler Scholz hat in einer Regierungserklärung im Hinblick auf den Krieg in der Ukraine die Notwendigkeit zur Verteidigung betont. Scholz sagte im Bundestag, Frieden sei nur dann selbstverständlich, wenn man bereit sei, ihn zu verteidigen. Krieg sei auch in Europa nicht mehr unvorstellbar.

19.05.2022