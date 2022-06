EU, NATO und G7

Bundeskanzler Olaf Scholz Anfang Juni im Bundestag (Michael Kappeler/dpa)

Zentrales Thema dürfte die weitere Unterstützung der Ukraine im Krieg gegen Russland sein. Die Unionsfraktion wirft der Bundesregierung seit Wochen vor, bei Waffenlieferungen an Kiew zu zögerlich zu sein.

Beim EU-Gipfel ab Donnerstag steht eine Entscheidung an, ob die Ukraine sowie Moldau als Beitrittskandidaten angenommen werden. Ab Sonntag empfängt Scholz die Staats- und Regierungschefs der G7 im bayerischen Elmau. Dort stehen der Krieg sowie die Klimapolitik auf der Tagesordnung. In einer Woche beginnt dann der NATO-Gipfel in Madrid. Zentrale Themen dort sind die von der Türkei blockierten Beitrittsgesuche Finnlands und Schwedens sowie der Ausbau der NATO-Präsenz an der Ostflanke.

