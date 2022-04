Bundeskanzler Olaf Scholz kurz vor seiner Abreise nach Japan auf dem militärischen Teil des Flughafens BER (Kay Nietfeld/dpa)

Es ist seine erste Asien-Reise seit Amtsantritt. In der Hauptstadt Tokio will sich Scholz mit Ministerpräsident Kishida treffen. Zuvor nimmt er an einer Veranstaltung zum 60. Gründungstag der Deutschen Industrie- und Handelskammer teil. Politisch dürfte es auch um eine enge Abstimmung zum weiteren Umgang mit Russland gehen. Japan unterstützt die westlichen Wirtschaftssanktionen gegen Russland und bezieht von dort ebenfalls Gaslieferungen.

Diese Nachricht wurde am 28.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.