Bundeskanzler Olaf Scholz (picture alliance / NurPhoto / Emmanuele Contini)

Die Fördermethode ergebe wenig Sinn und sei im Übrigen hierzulande mehrfach diskutiert und verworfen worden, sagte Scholz in einem Interview des Magazins "Focus". Bis Gas auf diese Art genutzt werden könne, sei Deutschland mit dem Ausbau regenerativer Energien so weit, dass Aufwand, Risiko und Ertrag in einem viel zu schlechten Verhältnis stünden. Zudem zeigten auch Investoren kaum Interesse, sagte der Kanzler. Scholz stellt sich damit gegen eine Forderung des Koalitionspartners FDP. Der Generalsekretär der Liberalen, Djir-Sarai, hatte das seit 2017 bestehende Fracking-Verbot kürzlich als "unredlich und ideologisch motiviert" bezeichnet. Beim Fracking wird in Erdschichten enthaltenes Erdgas mit Chemikalien und Druck extrahiert.

Diese Nachricht wurde am 25.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.