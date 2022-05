Bundeskanzler Olaf Scholz (Michael Kappeler/dpa)

Der Beitrittsprozess sei keine Sache von ein paar Monaten oder einigen Jahren, sagte Scholz in einer Regierungserklärung vor dem Bundestag in Berlin. Aus Fairness gegenüber anderen langjährigen Beitrittskandidaten auf dem Westbalkan dürfe es für die Ukraine "keine Abkürzungen" in die EU geben, betonte er. Zur militärischen Lage meinte der Kanzler, einen von Russland diktierten Frieden werde es nicht geben. Weder die Ukraine noch Deutschland würden dies akzeptieren. Deshalb sei es wichtig, die Verteidigungsfähigkeit des Landes zu stärken.

Oppositionsführer Merz von der CDU kritisierte, dass die Bundesregierung trotz ihrer Ankündigung bislang kaum Waffen in die Ukraine geliefert habe. Die Linken-Abgeordnete Ali plädierte für mehr diplomatische Initiativen zur Beendigung des Krieges. Der FDP-Politiker Dürr forderte Hilfe zum Wiederaufbau der Ukraine, die Grünen-Politikerin Dröge ein EU-Öl-Embargo gegen Russland. Die AfD-Politikerin Weidel bezeichnete Sanktionen gegen Russland dagegen als kontraproduktiv.

Diese Nachricht wurde am 19.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.