Europa und Afrika könnten die großen Fragen nur gemeinsam beantworten, sagte er nach dem zweitägigen Treffen in Brüssel. Für ein neues Kooperationsangebot der EU an die Staaten der Afrikanischen Union sollen nach Angaben von Scholz insgesamt 20 Milliarden Euro pro Jahr aufgebracht werden. Damit wolle man Anreize schaffen, um zusätzlich noch viele private Investitionen anzuziehen. Die Bundesregierung beteilige sich daran substanziell mit eigenen Initiativen, so Scholz weiter. Als Bereiche für eine erneuerte Partnerschaft nannte der Bundeskanzler den Klimaschutz und die globale Gesundheit, aber auch Themen wie Sicherheit und Migration.

