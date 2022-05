Planungs- und Genehmigungsverfahren

In das Bahnwerk in Cottbus soll investiert werden (ZB)

Zukunftsprojekte auf den Gebieten Energie, Infrastruktur, Bau und Umweltrecht sollten künftig in der Hälfte der Zeit geplant und genehmigt werden, sagte er beim Baustart für das neue Bahnwerk in Cottbus. Noch in diesem Jahr werde die Bundesregierung dafür alle notwendigen Entscheidungen treffen.

Die Deutsche Bahn errichtet in Cottbus ein Werk für die Instandhaltung ihrer ICE-4-Flotte. In zwei Jahren sollen in der ersten Halle bereits die ersten Züge gewartet werden.

