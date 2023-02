Ministerpräsidentin Meloni vor dem Parlament in Rom. (AFP / ANDREAS SOLARO)

Nach der Begrüßung mit militärischen Ehren am Nachmittag wollen die beiden Regierungschefs über aktuelle Themen wie etwa die Migration sprechen. Auch der Ukraine-Krieg dürfte ein Thema sein. Für den frühen Abend ist eine gemeinsame Pressekonferenz geplant. Meloni hatte im September die Wahlen in Italien gewonnen und führt ein rechtes bis rechtsradikales Parteienbündnis an.

Diese Nachricht wurde am 03.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.