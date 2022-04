Deutschland sollte nach Ansicht mehrerer Politiker auch schwere Waffen an die Ukraine liefern. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Martin Meissner)

Ein früherer Termin ist nach den Worten von Regierungssprecher Hebestreit nicht möglich. Die Ausschuss-Vorsitzende Strack-Zimmermann hatte Scholz für diesen Mittwoch geladen. In ihrem Schreiben heißt es, die Frage, welchen Beitrag Deutschland und insbesondere die Bundeswehr in Bezug auf Waffenlieferungen tatsächlich leisten könne, sei für die Menschen in der Ukraine essenziell. Der Verteidigungsausschuss beschäftige sich derzeit in jeder seiner Sitzungen mit der Lage in der Ukraine. Dabei gehe es auch um den Stand des an die Ukraine abgegebenen "sensitiven Materials".

Nach Angaben von Verteidigungsministerin Lambrecht soll die Ukraine von Deutschland eine indirekte Unterstützung mit Waffen erhalten. Im Gespräch ist, dass Slowenien Panzer aus sowjetischer Produktion an die Ukraine abgibt und dafür Panzerfahrzeuge aus Deutschland erhält. Aus mehreren Parteien gibt es allerdings die Forderung, die Ukraine direkt aus Deutschland mit schweren Waffen zu beliefern.

