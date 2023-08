Soll man gendern oder nicht? Der Kanzler wirbt für Gelassenheit. (imago / Ralph Peters)

Er hab sich angewöhnt, möglichst oft etwa "Handwerkerinnen und Handwerker" zu sagen, führte der Kanzler im Gesprächs-Podcast "Hotel Matze" aus. Aber er finde okay, wenn andere sagten, es seien viele "Arbeiter*innen" zusammengekommen. Gleichzeitig finde er es völlig in Ordnung, wenn ihm im Osten Brandenburgs eine Handwerksmeisterin und Unternehmerin begegne und sich vorstelle mit: "Ich bin Maurer". Das könne man alles "gut in einem Raum und in größer Freundschaft miteinander unterschiedlich handhaben".

Ganz allgemein brauche man als Gesellschaft mehr Gelassenheit. Die Menschen müssten alles dafür tun, dass sie sich in ihrer Unterschiedlichkeit freundschaftlich begegneten. Der Kompromiss sei inzwischen weniger angesehen, als er es schon mal gewesen sei. Das sei ein Problem. Dabei sei fast jeder Kompromiss ein guter Kompromiss, weil es zum Leben dazugehöre. Niemand können sich immer alleine durchsetzen, und nicht alles könne nach dem eigenen Kopf gehen. So sei es im Privaten, aber auch in der Politik.

Diese Nachricht wurde am 13.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.