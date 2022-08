Holocaust-Äußerungen

Kanzleramt beruft Vertreter der Palästinenser ein

Nach den Holocaust-Äußerungen des palästinensischen Präsidenten Abbas hat das Kanzleramt den Vertreter der Palästinenser in Deutschland einbestellt. Kanzler Scholz steht weiterhin in der Kritik wegen seines zögerlichen Handelns in der Affäre. Auch Abbas bemüht sich nach seinen Worten am Vortag um Schadensbegrenzung.

17.08.2022