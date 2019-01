Der deutsche Ausstieg aus der Kohleverstromung ist heute Thema eines Gipfels von Regierung, betroffenen Ländern und den Vorsitzenden der zuständigen Kommission.

Im Mittelpunkt des Treffens im Kanzleramt in Berlin dürften die Forderungen aus Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Nordrhein-Westfalen nach konkreten und verbindlichen Hilfen für den Strukturwandel in den Kohleregionen stehen. Den Ministerpräsidenten Woidke, Kretschmer, Haseloff und Laschet geht es einerseits um finanzielle Unterstützung, andererseits um die Ansiedelung von Behörden und Forschungseinrichtungen und den Ausbau der Infrastruktur.



Die Kommission "Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung" soll spätestens Anfang Februar ein Konzept für den Kohleausstieg Deutschlands vorlegen, der zum Einhalten der Klimaschutzziele notwendig ist. In der Lausitz, im Mitteldeutschen Revier und im Rheinischen Revier hängen immer noch viele Arbeitsplätze an der Kohle.