Bundeskanzlerin Merkel hat die neuen SPD-Vorsitzenden Esken und Walter-Borjans zu einem ersten Treffen empfangen.

Die drei Politiker kamen am Vormittag im Kanzleramt in Berlin zusammen. Nächste Woche soll es Treffen des SPD-Duos mit der CDU-Vorsitzenden Kramp-Karrenbauer und CSU-Chef Söder geben.



Esken und Walter-Borjans fordern Nachverhandlungen zum Koalitionsvertrag. Sie verlangen einen höheren Mindestlohn, mehr Investitionen und Änderungen am Klimapaket. Führende Unions-Politiker lehnen dies ab.