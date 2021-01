Nach Einschätzung von Kanzleramtschef Braun könnte der derzeitige Lockdown noch längere Zeit erforderlich sein, um die Corona-Zahlen entscheidend zu senken.

Braun sagte den Sendern RTL und n-tv, die Neuinfektionen seien zwar etwas zurückgegangen. Wenn es aber in dieser Geschwindigkeit weitergehe, dauere es noch 15 Wochen, bis die Sieben-Tage-Inzidenz wie angestrebt unter 50 komme. Der CDU-Politiker nannte Versäumnisse im Oktober als Grund für die aktuell zugespitzte Corona-Lage und die damit verbundenen Einschränkungen. Ausdrücklich bezog er sich dabei auf die Ministerpräsidentenkonferenz im Oktober, als die Länderchefs die von Kanzlerin Merkel geforderten schärferen Schutzmaßnahmen verhindert hatten. Damals sei die zweite Welle der Pandemie bereits erkennbar gewesen, so Braun.



Der CDU-Politiker warb zudem für eine größere Impfbereitschaft in Deutschland. Die Impfung sei in ihren Risiken weit hinter den Risiken der Infektion selbst, sagte der Kanzleramtschef der Nachrichtenagentur Reuters. Alle Impfstoffe würden in der EU ordentlich zugelassen und nicht durch Notverfahren. Man könne den Präparaten vertrauen.

