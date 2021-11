Der geschäftsführende Kanzleramtschef Braun hat die Pläne von SPD, Grünen und FDP zur Bekämpfung der Corona-Pandemie kritisiert.

Der CDU-Politiker sagte im ZDF, die Zahlen stiegen dynamisch und seien so hoch, wie noch nie in dieser Pandemie. Und die Ampel-Koalition sage, man mache jetzt ein Gesetz, das den Ländern weniger Möglichkeiten gebe, auf Corona zu reagieren. Das sei das falsche Signal, kritisierte Braun. Der bessere Weg wäre aus seiner Sicht die Verlängerung der epidemischen Lage nationaler Tragweite, die am 25. November ausläuft.



FDP-Vize Kubicki verteidigte dagegen die Pläne der Ampel-Parteien und forderte die Union auf, diese zu unterstützen. Kubicki sagte ebenfalls im ZDF, SPD, Grüne und FDP hätten eine Neuregelung des Infektionsschutzgesetzes auf den Weg gebracht, mit der den Ländern weiterhin ein breites Instrumentarium zur Verfügung gestellt werde.

