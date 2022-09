Wolfgang Schmidt (Archivbild) (www.imago-images.de)

Er steht seit rund 20 Jahren an der Seite des heutigen Bundeskanzlers Scholz. In dessen Zeit als Hamburger Bürgermeister war Schmidt Staatsrat. Hintergrund sind Vorwürfe der Einflussnahme führender SPD-Politiker auf die steuerliche Behandlung der in den Skandal verwickelten Warburg Bank. Konkret geht es um Treffen zwischen Scholz und Gesellschaftern des Geldhauses 2016 und 2017. Auch Scholz' Büroleiterin soll heute aussagen. Sie gilt ebenso wie Schmidt als enge Vertraute des Kanzlers. Scholz selbst sagte bereits zwei Mal vor dem Ausschuss aus.

Der Investigativ-Journalist Oliver Schröm warf Schmidt jüngst vor, in der Cum-Ex-Affäre Diffamierungsschreiben gegen ihn an Chefredakteure geschickt zu haben. Ihm lägen entsprechende Emails vor, führte Schröm im Podcast " The Pioneer Briefing " aus.

