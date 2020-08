Bundeskanzlerin Merkel hat eine Behandlung des lebensgefährlich erkrankten Kreml-Kritikers Alexej Nawalny in einem deutschen Krankenhaus angeboten.

Deutschland sei zu aller gesundheitlichen Hilfe für Nawalny bereit, auch in deutschen Krankenhäusern, sagte Merkel bei einem Treffen mit Frankreichs Staatschef Macron in Südfrankreich. Sie sei bestürzt über die Nachricht aus Russland und betonte, der Sachverhalt müsse aufgeklärt werden.



Der russische Regierungskritiker Nawalny liegt nach einer möglichen Vergiftung in einem Krankenhaus im künstlichen Koma. Die Ärzte der Klinik im sibirischen Omsk erklärten, sie kämpften um Nawalnys Leben. Der 44-Jährige ist an ein Beatmungsgerät angeschlossen. Nawalnys Sprecherin sagte dem Radiosender Echo Moskwy, sie sei sicher, dass er absichtlich vergiftet worden sei. Von der Klinik hieß es dagegen, es liege noch keine Diagnose vor.



Der Kreml-Kritiker war im Zuge einer Wahlkampfreise auf dem Rückflug nach Moskau. Auf einem Flughafen hatte er zuvor einen Tee zu sich genommen und war später an Bord bewusstlos zusammengebrochen. Die Maschine war dann wegen des Notfalls in Omsk gelandet.



Ein Sprecher von Präsident Putin erklärte in Moskau, man wünsche Nawalny eine schnelle Genesung. Auf den Anwalt hatte es bereits in der Vergangenheit Anschläge gegeben. Er war mehrfach im Gefängnis und musste vor einem Jahr während einer Haftstrafe wegen eines angeblichen Allergieschocks behandelt werden. Er hatte damals erklärt, dass er möglicherweise vergiftet worden sei. Nawalny deckt immer wieder Fälle von Korruption in der russischen Elite auf.