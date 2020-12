Die Bundesregierung hat ihre Position bekräftigt, dass Impfungen gegen das Coronavirus freiwillig bleiben sollen. Im Bundestag appellierte Kanzlerin Merkel dennoch an die Bürgerinnen und Bürger, die Möglichkeit zur Impfung wahrzunehmen.

Ziel sei eine Herdenimmunität. Falls mehr als 40, 50 oder 60 Prozent der Menschen sich nicht impfen lassen würden, müssten alle noch lange eine Maske tragen. Merkel schloss Änderungen an der Corona-Impfstrategie nicht aus. Das Vorgehen hänge auch davon ab, was die Zulassungsbehörden zur Eignung der Impfstoffe für welche Gruppe feststellten. Für Kinder lägen beispielsweise noch keine Daten vor.



Eine Studie der Universität Leipzig hatte zuletzt ergeben, dass sich nur noch jeder zweite Bürger impfen lassen will. Im April lag die Bereitschaft noch bei 79 Prozent. Der Ärzteverband Marburger Bund sprach sich angesichts der sinkenden Impfbereitschaft in der Bevölkerung für eine breit angelegte mediale Kampagne aus.



Zur Finanzierung der zusätzlichen Schulden durch die Corona-Pandemie schloss Bundeskanzlerin Merkel die Einführung einer Vermögensabgabe aus. Auch Kürzungen bei Sozialausgaben werde es nicht geben, sagte Merkel bei einer Regierungsbefragung im Bundestag. Kernaufgabe sei es, Wachstum zu schaffen, um dadurch Einnahmen zu generieren.



Zugleich verteidigte die Kanzlerin die Entscheidung der Regierung, FPP-2 Masken für über 60-Jährige durch Apotheken ausgeben zu lassen. Diese Form der Verteilung sei die zur Zeit machbare gewesen, betonte Merkel. In einem zweiten Schritt sollten die Schutzmasken dann anders verteilt werden. Hintergrund ist die Kritik, dass sich gestern vor Apotheken lange Menschenschlangen gebildet haben.



Thema der Regierungsbefragung im Parlament waren auch die Gespräche zwischen den Ministerien über die Umsetzung des geplanten Lieferkettengesetzes. Merkel sprach sich für das Vorhaben aus, allerdings in einer entschärften Form. Skeptisch äußerte sie sich zu einer zivilrechtlichen Haftung, wonach deutsche Unternehmen nach deutschem Recht zur Verantwortung gezogen werden könnten. Davon sei im Koalitionsvertrag von Union und SPD nicht die Rede gewesen.



Ein Lieferkettengesetz soll dafür sorgen, dass es bei der Herstellung von Produkten deutscher Firmen keine Kinder- oder Zwangsarbeit gibt, dass Mindestlöhne gezahlt und Arbeitszeiten eingehalten werden. Auf Antrag von Union und SPD wird das Parlament heute unter anderem auch über die Umsetzung der Nationalen Impfstrategie diskutieren.

Diese Nachricht wurde am 16.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.