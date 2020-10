Kanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten einigen sich auf eine Sperrstunde, strengere Maskenpflichten und neue Kontaktbeschränkungen in Hotspots. Bei den umstrittenen Beherbergungsverboten erzielen sie keine Einigung. Merkel appelliert an die Bürger, auf nicht erforderliche innerdeutsche Reisen in Gebiete und aus Gebieten mit hohen Corona-Infektionszahlen zu verzichten.

Bund und Länder haben ihren Streit um Beherbergungsverbote nicht beilegen können. Bundeskanzlerin Merkel sagte nach einem Treffen mit den Ministerpräsidenten und -präsidentinnen in Berlin, sie sei damit nicht zufrieden. Während der Herbstferienzeit werde an den bestehenden Regeln beim Beherbergungsverbot im Großen und Ganzen festgehalten, sagte Merkel. Am 8. November werde man erneut beraten. Deshalb gebe es jetzt nur den Aufruf an die Bürger, von nicht notwendigen Reisen abzusehen.

Kontakte deutlich einschränken

Die Kanzlerin betonte, Deutschland befinde sich in einer Phase der Pandemie, die ernst sei. Daher plädiere sie zusammen mit den Ländern dafür, die Kontakte deutlich einzuschränken. Merkel appellierte an die Bürger, mitzumachen und die Regeln zu befolgen.



Konkret wurde bei dem Treffen im Kanzleramt vereinbart, dass die Regeln in Regionen mit 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern binnen sieben Tagen verschärft werden. Dazu gehört neben einer Maskenpflicht, dass sich im öffentlichen Raum nur noch 10 Personen treffen dürfen. Die Gastronomie soll ab 23 Uhr schließen und keinen Alkohol mehr ausgeben dürfen. Bei Feiern dürfen in der Öffentlichkeit zehn Menschen zusammenkommen, im privaten Raum maximal zehn Leute aus höchstens zwei Haushalten. Veranstaltungen werden auf 100 Teilnehmer beschränkt.



Die Konferenz von Bundeskanzlerin Merkel und den Regierungschefs und -chefinnen der Länder war angesichts der vielerorts steigenden Infektionszahlen einberufen worden, um eine einheitliche Linie zu finden. Großstädte wie Berlin, München, Köln und Stuttgart haben den Inzidenzwert von 50 bereits überschritten. Zuletzt wurden nach Angaben des Robert Koch-Instituts deutschlandweit 5.132 neue Coronavirus-Infektionen binnen 24 Stunden registriert. Das waren über 1.000 Fälle mehr als am Vortag.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Zahlen und Daten

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand: 14.10.)

+ Lage in Deutschland: Was bedeutet der rasante Anstieg der Neuinfektionen? (Stand: 09.10)

+ Einordnung: Welche Zahlen wir zum Coronavirus nennen und warum (Stand: 22.08.)

Test und Schutz

+ Tests auf das Coronavirus: Wann, wo und wie? (Stand: 28.09.)

+ Corona-Infektionsgeschehen: Wie zuverlässig sind die Tests? (Stand: 08.10)

+ Behandlung: So weit ist die Impfstoffforschung gegen das Coronavirus (Stand: 07.10.)

+ Infektion: Was man bisher zu Reinfektionen und Immunität gegen das Coronavirus weiß (Stand: 10.10.)

Ansteckung und Übertragung

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 10.10.)

+ Oberflächen: Wie lange sich das Coronavirus dort hält (Stand 12.10.)

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte (Stand: 24.09.)

+ Herbst: Was zu tun ist, wenn Corona und Grippewelle aufeinandertreffen (Stand: 14.10.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 10.10.)

+ "Superspreader-Events": Wenn Demos, Feiern und Veranstaltungen zum Problem werden (Stand: 13.10.)

Urlaub und Freizeit

+ Brauchtum: Was vom Karneval übrig bleibt in dieser Session (Stand 19.09)

+ Clubs: Wie es um die Öffnung von Diskotheken steht (Stand: 03.10.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 07.10.)

+ Reiseplanung: Wie ist die Lage in den europäischen Urlaubsländern? (Stand 04.10.)

+ Reise-Rückkehrer und Party-Gänger: Wer die deutschen Infektionszahlen derzeit in die Höhe treibt (Stand: 10.10.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 15.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.