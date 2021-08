Bundeskanzlerin Merkel hat die Entwicklung in Afghanistan als bitter und dramatisch bezeichnet.

Dies gelte insbesondere für die Menschen in dem Land, sagte Merkel in Berlin. Die Entwicklung sei aber auch bitter für Deutschland und andere Nationen, die 20 Jahre lang in Afghanistan gegen Terrorismus und für freiheitlichere Strukturen gekämpft hätten.



Der Militäreinsatz sei nicht so geglückt, wie man es sich vorgenommen habe. Daraus müsse man Lehren ziehen. Die Kanzlerin räumte ein, man habe die Lage falsch eingeschätzt. Jetzt werde alles daran gesetzt, um die Deutschen und die afghanischen Ortskräfte außer Landes zu bringen. Mit Blick auf mögliche Flüchtlingsströme kündigte Merkel Hilfen für die Nachbarstaaten Afghanistans an. Man werde sich eng mit Frankreich und anderen Partnern abstimmen.



Zuvor hatte Außenminister Maas erklärt, man habe nicht vorhergesehen, dass die afghanischen Streitkräfte nicht bereit gewesen seien, sich den Islamisten entgegenzustellen. Auch die internationalen Partner hätten die Lage nicht so eingeschätzt. Die Bilder der verzweifelten Menschen am Flughafen in Kabul bezeichnete er als sehr schmerzhaft.

Taliban entstanden in den Neunzigerjahren in Koranschulen in Pakistan

Die Taliban hatten gestern mit der Machtergreifung in Kabul erneut die Kontrolle über Afghanistan gewonnen. Die Islamisten regierten das Land bereits von 1996 bis 2001. Die Gruppe entstand in den Neunzigerjahren in Koranschulen in Pakistan, in denen afghanische Flüchtlinge lernten. Pakistan soll den Aufbau der Gruppe unterstützt haben, um eine dem eigenen Land gegenüber freundlich gesinnte Regierung zu schaffen.



Die Taliban vertreten eine extreme Version des Deobandismus, eines ultradogmatischen Zweiges des sunnitischen Islam indo-pakistanischer Prägung. Daneben spielt der strenge Ehrenkodex der afghanischen Volksgruppe der Paschtunen eine zentrale Rolle in ihrer Ideologie. Während ihrer Herrschaft setzten sie das Scharia-Recht mit brutalen Körperstrafen durch. Männer mussten Bärte tragen, Frauen durften nicht zur Schule oder zur Arbeit.



Die Taliban gewährten anderen Islamisten Zuflucht in Afghanistan, darunter auch der Terrororganisation Al Kaida unter Osama Bin Laden. Nach den Anschlägen vom 11. September 2001 in den USA machten die Vereinigten Staaten die Taliban deshalb mitverantwortlich. Mit einer US-geführten Militärintervention wurden die Taliban dann gestürzt und zogen sich nach Pakistan zurück.



