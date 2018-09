Wirklich sicher ist im Moment nur - die nächste Krise. Die zeitlichen Abstände zwischen den Krisen werden von Mal zu Mal kleiner. So klein wie in dieser Woche waren sie bisher noch nicht. Lediglich 48 Stunden lagen zwischen der revidierten Entscheidung zum Verfassungsschutz-Präsidenten Maaßen und der Abwahl des Unions-Fraktionschefs und Angela Merkel-Vertrauten Volker Kauder.

Was ist da passiert? Was hat auf der Bühne der Öffentlichkeit durch uns Medien transportiert stattgefunden und was hat in der Kulisse gewirkt? Fast alle journalistischen Beobachter besaßen die Größe und räumten ein: Sorry, hatten wir so nicht auf dem Schirm. Diese eingestandene Schwäche will genau betrachtet sein. Das ist unsere Aufgabe nach der Wahl von Ralph Brinkhaus aus Ostwestfalen an die Fraktionsspitze.

Angela Merkels Aufgabe lautet: Warum verweigerte die Unionsfraktion ihr die Gefolgschaft bei dieser Personalie? Warum hat sie selbst dieses Vorgeführt-Werden durch die eigene Fraktion nicht kommen sehen? Wo ist ihr Gespür für Mehrheiten, für Stimmungen? Was ist da passiert, ihr passiert? Und schafft sie, was sie für sich immer erreichen wollte: Einen selbstbestimmten Abschied aus dem Amt? Und - wer folgt?

"Merkel-Dämmerung" seit 2005

Von "Kanzlerinnen-Dämmerung" übrigens ist mindestens seit der Bundestagswahl 2005 die Rede. Abgesänge auf diese Regierungschefin wurden schon angestimmt, als sie frisch gewählt war. Da steht "Einsamkeit rund um Merkel" im Archiv neben "Zögerlichkeit und Missmut" und dem "Anfang vom Ende der Ära Merkel" bereits vor Jahren. Und - auch das ist nicht falsch und Michael Grosse-Brömer, der unter dem neuen Fraktionschef Brinkhaus Parlamentarischer Fraktionsgeschäftsführer bleibt, liegt richtig, wenn er sagt: "Die ersten Journalisten, die über die sogenannte 'Merkel-Dämmerung' berichtet haben, sind schon in Rente!"

Will sagen: Diese Interpretation reicht nicht aus, um zu benennen, was im Moment der Volkspartei CDU widerfährt. Angela Merkel und mit ihr die Union befinden sich in einer Zeitmaschine. Gestern noch, so scheint es, war alles ganz alltägliches, politisch-pragmatisches Macht-Handwerk, Management und damit auch Krise als Alltag. Jetzt scheint so etwas wie Zeitenwende, fundamentalere Veränderung - so etwas auch wie das Ende der bisherigen Praxis politischer Interessenausgleiche. Fraktion - nervös!

Die nächsten Krisentermine im Kalender

Volksparteien waren lange Jahrzehnte Traditionsspeicher und Loyalitätsdepots. Der Politologe Franz Walter prägte diese Charakteristik. Ihm zufolge sind Parteien heute Opfer der eigenen Modernität, "Zwerge ohne Ziel". In ihnen versammelten sich einst sehr unterschiedliche Milieus, Konfessionen, Strömungen. Diese unterschiedlichen Gruppierungen fallen auseinander, die historische Erinnerung verblasst, es wächst regelrecht auseinander, was unter dem Volksparteien-Mantel für viele Jahrzehnte zusammengehörte.

Die nächsten offiziellen Krisentermine für diese Regierung stehen längst im Kalender: Die Landtagswahlen in Bayern und Hessen, der CDU-Wahlparteitag im Dezember in Hamburg. Wird Horst Seehofer der Sündenbock und gehen müssen? Wird Merkel wie von ihr angekündigt beim Parteitag erneut als Parteichefin kandidieren oder muss sie nicht wie ihr Vertrauter Kauder mit einer Wechsellust der Delegierten rechnen?

Angela Merkel hat sich einsam regiert. So schwach wie jetzt war sie in dieser Einsamkeit bisher nicht. Und - es könnte jemand auf die Idee kommen, dass sie auf dem Riesentanker CDU nicht der Kapitän ist, sondern der blinde Passagier.

Das hat man ihr, der gelernten Christdemokratin, schon zum Beginn ihrer politischen Karriere zugeraunt. Weil Merkel seither die Macht sicherte, nicht jedoch das Profil der Partei, wurde sie respektiert. Machtpragmatismus war das Bindemittel in der Partei. Was jetzt kommt, ist weniger als das – vielleicht Unsicherheit, mindestens Ratlosigkeit.

Birgit WentzienBirgit Wentzien wurde 1959 in Hamburg geboren. Sie absolvierte eine Ausbildung an der Deutschen Journalistenschule in München sowie ein Studium der Kommunikationswissenschaften und Politologie an der dortigen Ludwig-Maximilians-Universität. Es folgte 1985 bis 1986 ein Volontariat beim SDR in Stuttgart, wo sie bis 1992 als Redakteurin, Moderatorin und Autorin im Bereich Politik tätig war. 1993 ging sie als Korrespondentin nach Berlin, wo sie ab 1999 als stellvertretende Leiterin, ab 2004 als Leiterin des SWR-Studios Berlin amtierte. Seit 1. Mai 2012 ist Birgit Wentzien Chefredakteurin des Deutschlandfunk.