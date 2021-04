Mit Blick auf die weiter ungeklärte Frage der Kanzlerkandidatur bei den Unionsparteien drängen Bundestagsabgeordnete auf mehr Mitspracherecht.

Der Mitunterzeichner einer entsprechenden Erklärung, von Stetten, bezeichnete dies als eine Selbstverständlichkeit. Die Abgeordneten zögen schließlich demnächst in ihren Wahlkreisen in den Bundestagswahlkampf, sagte von Stetten im Deutschlandfunk. Er wies auch darauf hin, dass sich wohl mehr CDU-Landesgruppen den CSU-Vorsitzenden Söder als Kandidaten wünschten. Darum müsse man in die Partei hineinhorchen. Nach 16 Jahren Bundeskanzlerin Merkel komme es bei einer so wichtigen Frage auf zwei oder drei Tage nicht an.



CDU-Generalsekretär Ziemiak stärkte dagegen erneut seinem Parteivorsitzenden Laschet den Rücken. Ziemiak sagte im ZDF, Umfragen spielten zwar eine große, aber nicht die einzige Rolle.



Gestern hatte sich das CDU-Präsidium für Laschet als Kanzlerkandidat ausgesprochen, das CSU-Präsidium dagegen für Söder. Es wird erwartet, dass beide am Nachmittag an der Sitzung der Unionsbundestagsfraktion teilnehmen. Laut Deutscher Presse-Agentur haben sich Söder und Laschet darauf verständigt, an der Sitzung der gut 250 Bundestagsabgeordneten teilzunehmen, um für sich zu werben.

