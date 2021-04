Der CDU-Vorsitzende Laschet will nach seiner Kür zum Kanzlerkandidaten der Union auf seine Kritiker zugehen - und in Kürze auch das Gespräch in den Kreisverbänden der Partei suchen. Zuvor hatte CSU-Chef Söder auf die Kanzlerkandidatur verzichtet und Laschet seine Unterstützung zugesichert.

Laschet sagte im ARD-Fernsehen, sein Ziel sei es immer gewesen zu versöhnen, zuzuhören und Gegensätze zusammenzuführen. Zitat: "Das werde ich jetzt nach diesen Ereignissen wieder tun." Er sei heute bereits in der Bundestagsfraktion gewesen. Und in den nächsten Tagen gehe er auch in die Kreisverbände. An der CDU-Basis hatte es in den vergangenen Tagen immer wieder Zuspruch für seinen Konkurrenten Söder gegeben. Den achttägigen Machtkampf mit Söder nannte Laschet - Zitat - "eine harte Woche".

"Eine sehr offene Debatte"

Zugleich dankte er Söder aber auch für einen fairen Umgang im Ringen um die Kanzlerkandidatur. Laschet betonte, es habe in den vergangenen Tagen eine sehr offene Debatte gegeben. Söder habe die Entscheidung über die Kandidatur in die Hände der CDU gelegt, und gestern Abend sei der Moment der Entscheidung gewesen.



Im Bundesvorstand hatten sich die Mitglieder schließlich mehrheitlich für Laschet als Kanzlerkandidat ausgesprochen. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident nannte das Egebnis ein deutliches Votum. Jetzt sei es wichtig, dass CDU und CSU als Team in die Bundestagswahl gingen.



Söder: "Aus Verantwortung für die Union"

Zwischen Laschet und Söder hatte es seit mehr als einer Woche einen offenen Machtkampf gegeben. Heute zog Söder seine Bewerbung dann zurück. Er sagte, dies geschehe aus Verantwortung für die Union, die nur erfolgreich sein könne, wenn sie geschlossen sei. Er versicherte, er werde Laschet im Wahlkampf ohne Groll und mit voller Kraft unterstützen.



Söder sagte wörtlich: "Die Würfel sind gefallen." Er habe den CDU-Vorsitzenden angerufen und ihm zur Kanzlerkandidatur gratuliert. Laschet wird damit gegen Olaf Scholz bei der SPD und Annalena Baerbock bei den Grünen zur Bundestagswahl im Herbst antreten.



Der bayerische Ministerpräsident bedankte sich zugleich für den Zuspruch, den er auch aus der CDU erhalten hatte. Dieser Zuspruch habe ihn sehr bewegt. CSU-Generalsekretär Blume meinte, Markus Söder sei der "Kandidat der Herzen" gewesen: Aber in einer Demokratie entscheide die Mehrheit und das werde die Partei respektieren.

"Söder hat in Laschet seinen Meister gefunden"

Unser Hauptstadt-Korrespondent Stephan Detjen kommentierte im Deutschlandfunk: "Armin Laschet hat im Machtkampf mit Markus Söder Qualitäten bewiesen, die ihm seine parteiinternen Gegner und die Skeptiker in der Union zu oft abgesprochen hatten: Stehvermögen, Durchhaltewillen, eiserne Nerven und taktisches Geschick. Söder dagegen, der in breiten Teilen der Union bis heute Nacht den Kultstatus eines unaufhaltsamen Machtmenschen genoss, hat in Laschet seinen Meister gefunden."



