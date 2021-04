Der CDU-Vorsitzende Laschet hat einem Vorschlag mehrerer Bundestagsabgeordneter widersprochen, wonach die Fraktion über den Kanzlerkandidaten entscheiden soll.

Es obliege den Parteichefs von CDU und CSU, den entsprechenden Präsidien einen Vorschlag zu machen, sagte Laschet im ZDF. Man wolle nach dem Kriterium entscheiden, wer die größten Aussichten habe, in ganz Deutschland die Wahl zu gewinnen und wer zum Programm der Union passe, hieß es. Zuvor hatten sich verschiedene Bundestagsabgeordnete dafür ausgesprochen, die Fraktion über den Kanzlerkandidaten entscheiden zu lassen. Der CDU-Parlamentarier Sauer sagte dem "Spiegel", die Fraktion sei ein gutes Barometer für die Stimmung im Land. Auch die Abgeordnete Pantel betonte, zu einer modernen Partei passe kein - so wörtlich - "Auskungeln des Kandidaten im Hinterzimmer". Ähnlich äußerte sich am Wochenende CSU-Landesgruppenchef Dobrindt.

