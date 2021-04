Die Entscheidung, den CDU-Vorsitzenden Laschet als Kanzlerkandidaten aufzustellen, hat in den Unionsparteien keine Ruhe einkehren lassen. Im Gegenteil. In Rheinland-Pfalz sollen mehrere enttäuschte Mitglieder aus der CDU ausgetreten sein. Auch in anderen Landesverbänden brodelt es.

Laschet hatte gestern angekündigt, sich nach dem ungewöhnlich hart geführten Kampf um die Kanzlerkandidatur für die innerparteiliche Versöhnung einzusetzen. Er wolle nun "viele Gespräche führen, zusammenführen, auch Gegensätze wieder zusammenbringen", sagte Laschet im ARD-Fernsehen. Denn auch hochrangige Mitglieder hatten sich offen gegen Laschet und für den CSU-Vorsitzenden Söder als Kanzlerkandidaten ausgesprochen.

Laschet sucht das Gespräch mit Kreisverbänden

Laschet erklärte, er wolle schon in den nächsten Tagen in die Kreisverbände gehen und das Gespräch suchen. Viel Arbeit - denn die CDU hat mehr als 300 Kreisverbände. Der Parteivorsitzende kommt damit seinen Kritikern entgegen. So hatte etwa der Vorsitzende der Jungen Union, Kuban, gefordert, Laschet müsse jetzt beweisen, dass er zusammenführen könne. "Denn das Bild des gestrigen Abends war kein Bild eines Wahlsiegers", kritisierte Kuban. So könne die Union nicht in den Wahlkampf ziehen, insbesondere die CDU müsse besser werden.



Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" berichtet, aus Enttäuschung über die Nominierung Laschets hätten in Rheinland-Pfalz erste Mitglieder die CDU verlassen. An der Basis in Rheinland-Pfalz sei von 'Verwerfungen' die Rede. Anders als viele Mitglieder hatte die Vorsitzende des Landesverbands, Klöckner, Laschet unterstützt.



Für Söder hatte dagegen der CDU-Vorsitzende in Sachsen-Anhalt, Ministerpräsident Haseloff, geworben. Auch dort herrscht nach der Entscheidung gegen den CSU-Vorsitzenden Unmut. Der parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Landtagsfraktion, Kurze, sieht sich mit "Rückfragen von der Parteibasis" konfrontiert. Andere in der Fraktion sprächen sogar von einer Katastrophe, berichtete Deutschlandfunk-Landeskorrespondent Alexander Moritz (Audio-Link).

Unverständnis auf Twitter und Facebook

Auch auf Facebook und Twitter verbreiten CDU-Anhänger oder -Interessierte keine gute Stimmung. Das Bild ist nicht repräsentativ, aber in der Tendenz eindeutig. Unverhohlen äußern dort Nutzer Unverständnis und Unmut über die Entscheidung, dass die Union im Herbst mit Laschet an der Spitze in den Bundestagswahlkampf zieht. Zuspruch erfährt der CDU-Vorsitzende wenig.



Einen Facebook-Eintrag von Laschet haben rund 1.700 Nutzer kommentiert. Darin wird dem 60-Jährigen vorgeworfen, nicht auf die Parteibasis zu hören und Umfragen zu ignorieren. Eine Frau unterstellt dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten "Machtgeilheit". Ein Mann schreibt, er fühle sich als CDU-Mitglied nicht mehr vertreten, und kündigt seinen Austritt aus der Partei an. Mehrere Nutzer erklären, sie würden erstmals nach Jahrzehnten wohl nicht mehr die CDU, sondern die FDP wählen.



Allerdings wird auch Kritik an den Kritikern laut. So moniert eine Facebook-Nutzerin, dass die "bösen Kommentatoren ... leider immer die lauteren" seien und nur dächten, sie seien viele. "Demokratische" Abstimmungsergebnisse zeigten ein anderes Bild.

Forderungen nach mehr Beteiligung der CDU-Basis

In Teilen der CDU-Führung ist angekommen, wie groß der Unmut vieler Mitglieder ist. Der niedersächsische CDU-Landesvorsitzende Althusmann plädierte dafür, künftig ein festgelegtes Verfahren für die Kür des Kanzlerkandidaten der Unionsparteien zu etablieren und die Basis dabei einzubinden. [Althusmann sagte im Deutschlandfunk|https://ondemand-mp3.dradio.de/file/dradio/2021/04/21/machtkampf_in_der_union_bernd_althusmann_cdu_landeschef_dlf_20210421_0743_1b05875d.mp3], für den Bundestagswahlkampf sei jetzt entscheidend, dass die Union geschlossen auftrete, erklärte Althusmann. Nur so könne man die Wählerinnen und Wähler überzeugen.

Diese Nachricht wurde am 21.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.