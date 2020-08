Eine Kandidatur mit Wumms. Saskia Esken holt die Bazooka raus und macht ihren schärfsten Kontrahenten mal eben zum Anwärter auf die Kanzlerschaft.

Respekt, könnte man meinen, das zeugt von Größe. Doch es offenbart leider das genaue Gegenteil. Es zeigt, wie klein diese Partei geworden und wie schlecht es um ihr Führungspersonal bestellt ist. Kleinlaut muss sich die Vorsitzende bei allen Genossen entschuldigen, denen diese Wendung doch etwas zu viel des Guten ist. Co-Chef Norbert Walter-Borjans erweckt sogar den Eindruck, als habe es nie den geringsten Zweifel daran gegeben, dass Olaf Scholz Kanzlerkandidat werden müsse.

Im Rennen um den Parteivorsitz war Scholz ihr schärfster Kontrahent, jetzt machen sie ihn zum Spitzenkandidaten - mangels Alternativen, mangels eigener Fähigkeiten, sich den Knochenjob Kanzlerkandidatur anzutun.

Ein konservativer Sozialdemokrat

Allein das wäre eigentlich Grund genug für die beiden, ihr Scheitern einzugestehen und zurückzutreten. Das aber würde die SPD weiter in den Abgrund ziehen, und so demonstriert sie heute eine Einigkeit, die es nicht gibt. Olaf Scholz ist ein konservativer Sozialdemokrat, er ist der letzte Agenda-Aktivist der Genossen, der Schröders Reformen als Generalsekretär mit durchpaukte. Von "Hartz IV überwinden" wollte der ehemalige Arbeitsminister nie etwas wissen, ausgerechnet er soll seine Partei nun in ein linkes Bündnis führen?

Wie sehr soll er sich eigentlich verbiegen, um den Wünschen seiner linken Parteispitze zu genügen? Eine Kaufprämie für Verbrennermotoren beispielsweise hätte ihm gefallen, um Facharbeiter in der Automobilindustrie als potentielle SPD-Wähler nicht zu verlieren, da ist er viel näher bei Stephan Weil als bei den eigenen Parteivorsitzenden. Doch er musste sich beugen.

(dpa-Bildfunk / AP / Markus Schreiber)Kaczmarek (SPD) zu Scholz-Kandidatur - "Er würde die Zustimmung der SPD-Mitglieder bekommen" Nach der überraschenden Nominierung von Olaf Scholz als SPD-Kanzlerkandidat erfährt dieser breite Unterstützung aus der Partei. Der SPD-Abgeordnete Oliver Kaczmarek von der Parlamentarischen Linken glaubt, dass Scholz auch bei einer Basisabstimmung in der SPD gewinnen würde.

Dabei hatten sich die Genossen nach den schlechten Erfahrungen mit Peer Steinbrück und Martin Schulz doch geschworen: Programm und Person müssen zusammenpassen, jetzt aber sind sie dabei, den Fehler ein drittes Mal zu wiederholen. Eigentlich hat Scholz immer von einer Ampel-Koalition geträumt, jetzt soll er sich mit der Linkspartei anfreunden.

"Diese Strategie ist mir nicht ganz klar…" meint FDP-Chef Christian Lindner heute süffisant. Tatsächlich hatte Saskia Esken sich gestern den Grünen so weit angedient, dass sie sogar eine Juniorpartnerschaft unter einem Kanzler Habeck nicht ausschließen wollte.

Eine Chance, die Scholz nicht hat

Wer braucht dann aber noch einen Olaf Scholz? Esken und Walter-Borjans hatten im Rahmen der Vorsitzendenwahl sogar in Frage gestellt, ob die 15 Prozent Partei überhaupt noch einen Kandidaten aufstellen müsste, jetzt präsentieren sie Scholz, ausgerechnet Scholz. Keine Frage, der hat durch die Coronakrise enorm an Reputation gewonnen, ist das populärste Gesicht der Sozialdemokraten. Der Finanzminister ist Parteisoldat und eitel genug, eine Chance zu nutzen, die er nicht hat und es allen noch mal zu zeigen, die ihn längst abgeschrieben hatten.

Ja, insofern steckt viel Wumms in der Scholz-Kandidatur, doch heute spricht alles dafür, dass alle Kanzlerträume mit einem großen Knall zerplatzen werden.

Frank Capellan, Hauptstadtstudio (Deutschlandradio / Bettina Straub )Frank Capellan, geboren 1965 im Rheinland, studierte Publizistik, Neuere Geschichte und Politikwissenschaften, Promotion an der Universität Münster. Nach einer Ausbildung bei der Westdeutschen Zeitung folgte ein Volontariat beim Deutschlandfunk, dem er bis heute treu geblieben ist. Zunächst Moderator der Zeitfunk-Sendungen, unter anderem der Informationen am Morgen; seit vielen Jahren als Korrespondent im Hauptstadtstudio tätig, dort u. a. zuständig für die SPD und Familienpolitik.