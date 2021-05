SPD-Kanzlerkandidat Scholz zeigt sich überzeugt, dass seine Partei ihre derzeit schlechten Umfragewerte mit dem neuen Parteiprogramm verbessern kann.

Er sagte im Deutschlandfunk, Respekt und Fortschritt seien die zwei zentralen Punkte des Programms. Er wolle, dass die Menschen sich auf Augenhöhe begegnen könnten und niemand auf den anderen herabblicke. Da sei in Deutschland viel durcheinandergekommen. Zudem stehe die SPD für technischen Wohlstand, so Scholz. Man wolle, dass neue Arbeitsplätze entstünden, und auch die Klimaprobleme sollten mit neuer Technologie angegangen werden. Dafür müsse man auch bereit sein, neue Stromleitungen oder Windkraftanlagen zu genehmigen.



Scholz wurde gestern von der SPD bei einem virtuellen Parteitag zum Kanzlerkandidaten gewählt. In Umfragen liegen die Sozialdemokraten derzeit bei etwa 15 Prozent.

