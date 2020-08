Die SPD-Bundestagsabgeordnete und Vertreterin des linken Parteiflügels, Mattheis, hat im RBB-Rundfunk Zweifel an der Auswahl von Scholz als Kanzlerkandidaten geübt.

Der Vizekanzler stehe für die intern kritisierte Politik der vergangenen Jahre, weshalb es ein Glaubwürdigkeitsproblem gebe. In der Augsburger Allgemeinen führte sie aus: "Das Rezept der vergangenen Jahre, im Milieu der konservativen und liberalen Wähler zu fischen, wird auch dieses Mal nicht aufgehen." Mattheis fühlt sich nach eigenen Worten an vergangene Wahlkämpfe erinnert, die für die SPD nicht gut ausgingen. "Es ist wie Peer Steinbrück gesagt hat: Dass der Kandidat zum Programm passen muss und umgekehrt."



SPD-Chefin Esken wies Kritik an der Planung zurück, die Kanzlerkandidatur nicht von einem Parteitag bestätigen zu lassen. "Wir haben das Mandat der Mitglieder und des Bundesparteitages, die SPD zu erneuern, zu führen, zu einen, zu stärken. Das ist es, was wir tun. Gemeinsam mit Olaf Scholz und allen anderen, die dieses Mandat respektieren", twitterte sie. Hintergrund der Kritik ist, dass Scholz 2019 bei der Wahl zum SPD-Chef gescheitert war.



SPD-Chef Norbert wandte sich gegen den Vorwurf, der Kandidat passe nicht zum Programm. "Ich habe immer gesagt, dass ein Kanzlerkandidat nicht einfach seine Agenda durchdrücken kann", sagte er Borjans dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Gleichzeitig dürfe die Partei ihrem Kandidaten kein Programm überstülpen.



Ihren Protest kann Mattheis recht gefahrlos äußern, denn sie tritt bei der nächsten Bundestagswahl nicht mehr an.