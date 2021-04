Die Nominierung Baerbocks ist von Vertretern anderer Parteien überwiegend freundlich aufgenommen worden.

Auf Seiten der CDU richtete ihr Bundeskanzlerin Merkel Glückwünsche aus und Parteichef Laschet sicherte ihr einen fairen Umgang im Wahlkampf zu. Die SPD-Vorsitzenden Esken und Walter-Borjans teilten mit, man freue sich auf konstruktive Diskussionen. FDP-Chef Lindner meinte, er freue sich auf den politischen Ideenaustausch. Auch Linken-Fraktionschef Bartsch betonte, Demokratie lebe vom Wechsel. Er hoffe auf einen spannenden Wahlkampf. Der CSU-Vorsitzende Söder führte aus, die Grünen hätten zwar in der Umweltpolitik frische und gute Ideen, in der Wirtschafts- und Sozialpolitik gebe es dagegen Defizite. Vorbehalte kommen von der AfD-Spitze. Parteichef Meuthen warnte, mit Baerbock und ihren Parteikollegen in einer Regierung drohten totalitäres Denken, orwellsche Sprachzwänge, technologische Irrläufe, Wohlstandsverlust und selbstmörderischer Klimafanatismus.

