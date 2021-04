Die Nominierung Baerbocks ist von Vertretern anderer Parteien überwiegend freundlich aufgenommen worden.

Auf Seiten der CDU richtete ihr Bundeskanzlerin Merkel Glückwünsche aus und Parteichef Laschet sicherte ihr einen fairen Umgang im Wahlkampf zu. Die SPD-Vorsitzenden Esken und Walter-Borjans teilten mit, man freue sich auf konstruktive Diskussionen. FDP-Chef Lindner meinte, er freue sich auf den politischen Ideenaustausch. Auch Linken-Fraktionschef Bartsch betonte, Demokratie lebe vom Wechsel. Er hoffe auf einen spannenden Wahlkampf. Der CSU-Vorsitzende Söder führte aus, die Grünen hätten zwar in der Umweltpolitik frische und gute Ideen, in der Wirtschafts- und Sozialpolitik gebe es dagegen Defizite. Vorbehalte kommen von der AfD-Spitze. Parteichef Meuthen warnte, mit Baerbock und ihren Parteikollegen in einer Regierung drohten totalitäres Denken, orwellsche Sprachzwänge, technologische Irrläufe, Wohlstandsverlust und selbstmörderischer Klimafanatismus.



Der Vorstand der Grünen hatte heute Parteichefin Baerbock als Kanzlerkandidatin für die Bundestagswahl im Herbst benannt. Die 40-Jährige setzte sich damit gegen ihren Co-Vorsitzenden Habeck durch. Baerbock sagte, sie möchte ein Angebot an alle formulieren, um gemeinsam das - Zitat - "vielfältige, starke und reiche" Deutschland in eine gute Zukunft zu führen. Die Politik brauche Mut, vieles anders zu machen. Ihre Kandidatur stehe für die Veränderung hin zu einem gerechteren Land, in dem Kitas und Schulen die besten Orte seien, in dem Pflege Zeit für die Menschen habe und in dem der Staat auch digital funktioniere. Zudem müsse Klimaschutz in allen Bereichen beachtet werden. Präferenzen für eine Koalition äußerte sie nicht. Habeck betonte, er selbst werde sich mit aller Kraft in den Wahlkampf einbringen. Beide nehmen für sich in Anspruch, nicht für einen bestimmten Flügel der Partei zu stehen.



Es ist das erste Mal in der rund 40-jährigen Geschichte der Grünen, dass sie eine Kanzlerkandidatur benannt haben.

