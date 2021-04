Der CDU-Bundesvorstand hat sich für den Parteivorsitzenden Laschet als Kanzlerkandidaten der Union ausgesprochen.

Wie ein Parteisprecher in Berlin mitteilte, erhielt Laschet in einer geheimen Wahl des Führungsgremiums eine Zustimmung von 77,5 Prozent. 31 Mitglieder votierten für ihn und 9 für seinen Kontrahenten, den CSU-Vorsitzenden Söder. Es gab 6 Enthaltungen. Der Abstimmung waren mehr als sechsstündige Beratungen vorausgegangen. Laschet hatte dabei auf eine Entscheidung in dieser Sitzung gepocht.



Der stellvertretende Unionsfraktionsvorsitzende Frei sprach von einem starken Votum des Bundesvorstands. Er erwarte, dass die Frage der Kanzlerkandidatur heute einvernehmlich zwischen beiden Parteien geklärt werde, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. Die CSU habe vorher betont, das Votum des CDU-Bundesvorstands anzuerkennen. Eine zusätzliche Abstimmung innerhalb der CDU/CSU-Bundestagsfraktion lehnte Frei ab.

