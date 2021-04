Das CDU-Präsidium hat sich mit breiter Mehrheit hinter eine Kanzlerkandidatur von Parteichef Laschet gestellt. Das bestätigte der hessische Ministerpräsident Bouffier nach einer Sitzung des Präsidiums in Berlin. Nach Angaben aus Parteikreisen sollen sich auch im CDU-Bundesvorstand fast alle Mitglieder für den CDU-Chef ausgesprochen haben.

Bouffier sagte nach der Präsidiumssitzung, es habe keinen Beschluss gegeben, dies sei aber auch nicht vorgesehen gewesen. Vorstellung der CDU-Spitze sei, eine gemeinsame Lösung mit der CSU in Wochenfrist hinzubekommen, fügte der Ministerpräsident hinzu. Mitglieder des CDU-Präsidiums bestätigten gegenüber Presseagenturen, dass mehrere Teilnehmer dafür plädiert hatten, die aktuellen Umfragen nicht zum wichtigsten Kriterium für die Entscheidung über die Kanzlerkandidatur zu machen. Man habe Laschet attestiert, Meinungen zusammenzuführen, Haltung zu entwickeln und diese auch durchgehend zu vertreten. Bundeswirtschaftsminister Altmaier sprach sich unterdessen dafür aus, bei der Entscheidung die Stimmung an der Basis zu berücksichtigen.

Auch Parteivorstand für Laschet

Im Anschluss an das Treffen hatte Laschet auch im Parteivorstand für eine Kanzlerkandidatur geworben. Dort soll er laut Angaben von Teilnehmern ebenfalls die Unterstützung fast aller Teilnehmer zugesichert bekommen haben. Laschet hatte gestern ebenso wie CSU-Chef Söder seine Bereitschaft erklärt, die Kanzlerkandidatur der Union zu übernehmen.

Unionsfraktion drängt auf rasche Entscheidung

Die Unionsfraktion hatte vor den Sitzungen auf eine rasche und einvernehmliche Entscheidung gedrängt. Der stellvertretende Fraktionschef Linnemann sagte im Deutschlandfunk der CDU-Vorsitzende Laschet und CSU-Chef Söder wüssten um ihre Verantwortung. Am Ende des Tages würden beide sich einigen müssen, meinte Linnemann. Andernfalls gehe dies zulasten der Partei. Der Fraktionsvize geht nach eigenen Worten davon aus, dass Laschet am Vormittag die Unterstützung der Spitzengremien erhalten wird. Ähnlich äußerte sich der frühere CDU-Generalsekretär Polenz. Er sagte ebenfalls im Deutschlandfunk, er erwarte außerdem eine Einladung an die CSU, in engem Schulterschluss in den Bundestagswahlkampf zu gehen.

Altmaier: Stimmung der Basis berücksichtigen

Bundeswirtschaftsminister Altmaier warb dafür, bei der Entscheidung über den Kanzlerkandidaten der Union die Stimmung an der Basis zu berücksichtigen. Der CDU-Politiker sagte den Sendern RTL/ntv, es komme nicht so sehr darauf an, was die Präsidien sagten. Diese stünden immer zu ihren Vorleuten. Man müsse vielmehr eine Lösung finden, die von weiten Teilen der Union getragen werden könne. Die Parteivorsitzenden Laschet und Söder hatten sich beide gestern erstmals öffentlich bereit erklärt, die Kanzlerkandidatur zu übernehmen

Auch SPD drängt auf Entscheidung

Auch der Koalitionspartner SPD forderte eine rasche Entscheidung. Der Parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, Schneider, sagte dem Portal "t-online", das gemeinsame Regieren mit der Union sei durch das Führungsvakuum nicht leichter geworden. Laschet und Söder sollten ihr "Schaulaufen" endlich einstellen. Schneider kritisierte auch das Verhalten der beiden Parteivorsitzenden in der Corona-Krise: Als Ministerpräsidenten von Bayern und Nordrhein-Westfalen habe Reden und Handeln nicht zusammengepasst.

Kubicky (FDP): Union vor schwerem Wahlkampf

FDP-Vize Kubicki sieht die Union vor einem schweren Bundestagswahlkampf und machte Bundeskanzlerin Merkel dafür mitverantwortlich. Sie habe die Union "inhaltlich vollständig entkernt", sagte Kubicki der "Rheinischen Post". Mit einem Kanzlerkandidaten Söder, der ja für seine programmatische Beliebigkeit bekannt sei, werde dieser Prozess eher noch beschleunigt.

Diese Nachricht wurde am 12.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.