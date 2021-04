Die Grünen wollen heute die Entscheidung zu ihrer Kanzlerkandidatur bekanntgeben. In Frage kommen die beiden Bundesvorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck. Die Partei befindet sich seit Längerem in einem Umfragehoch und hofft deshalb, die Union bei der Bundestagswahl als stärkste Kraft ablösen zu können.

Zur Auswahl stehen die Parteivorsitzenden Baerbock und Habeck. Sie hatten im Vorfeld erklärt, sich ohne öffentliche Debatte untereinander einig werden zu wollen. Der Vorstand will sein Votum heute um 11 Uhr öffentlich mitteilen. Die endgültige Entscheidung soll dann ein Parteitag Mitte Juni treffen.



Die Grünen hatten sich angesichts guter Umfragewerte erstmals für eine Kanzlerkandidatur entschieden. Hoffnungen auf das Kanzleramt könnte sich die Partei insbesondere in einem Dreierbündnis machen, etwa in einer grün-rot-roten Konstellation oder in einer Ampelkoalition mit SPD und FDP.

Wer sind die beiden Kandidaten?

Vor der Wahl zur Parteivorsitzenden 2018 war Baerbock nur Insidern bekannt. Die 40-Jährige stammt aus Hannover und studierte Völkerrecht. Sie zog nach Brandenburg, wo sie von 2009 bis 2013 Landesvorsitzende der Grünen war, bevor sie Bundestagabgeordnete wurde. Bei den gescheiterten Jamaika-Sondierungen machte sie sich nicht nur in der Klima-, sondern auch in der Europapolitik einen Namen. Baerbock ist Mutter von zwei Kindern. Mit ihrer Familie lebt sie in Potsdam, wo sie sich um ein Direktmandat bewirbt. Größter Konkurrent im Wahlkreis ist Bundesfinanzminister Olaf Scholz von der SPD. Anders als ihr Parteikollege Habeck verfügt sie über keine Regierungserfahrung. Baerbock wäre erst die zweite Frau nach Angela Merkel, die sich um die Kanzlerschaft bewirbt.



Der 51-jährige Habeck kommt aus Schleswig-Holstein, wo er bis heute seinen Wohnsitz hat, und studierte in Freiburg und Dänemark unter anderem Philosophie. Mit seiner Frau veröffentlichte er zahlreiche Bücher. Habeck ist Vater von vier erwachsenen Söhnen. Seit 2002 ist er bei den Grünen, 2009 war er erstmals Spitzenkandidat in Schleswig-Holstein. 2012 wurde er dort Landwirtschaftsminister und Vize-Ministerpräsident. 2017 gelang ihm eine erste Überraschung, als er bei seiner Bewerbung um einen Platz in der Doppelspitze der Parteiführung nur knapp dem damaligen Vorsitzenden Cem Özdemir unterlag.

Wofür stehen die beiden Kandidaten?

Bei politischen Inhalten oder Koalitionspräferenzen sind nach Einschätzung des Dlf-Hauptstadtkorrespondenten Klaus Remme bislang keine gravierenden Unterschiede zu erkennen. "Der Intellektuelle" und "die Handfeste" - in diesem Tenor stellen Medien gerne die Unterschiede zwischen den Kandidaten dar. "Es sind zwei völlig unterschiedliche Typen, die sich vor allem in den letzten drei Jahren erfolgreich ergänzt haben", erklärt Remme.

Wer hat die besseren Chancen?

Die Grünen zeigten nach außen ein homogenes Bild, wie es das noch nie gegeben habe, sagte der ehemalige Grünen-Politiker Kleinert im Deutschlandfunk. Die beiden Kandidaten hatten im Vorfeld erklärt, sich untereinander einig werden zu wollen. Seit Gründung der Partei habe es noch nie eine echte Parteiführung wie jetzt gegeben, betonte Kleinert. Deshalb sei es in Ordnung, die Kandidaturfrage ausnahmsweise ohne öffentliche Debatte zu klären. Unter anderen Vorzeichen werde man zukünftig aber vermutlich Personalfragen auch wieder mit einer Entscheidungsfindung an der Basis angehen müssen.



Von den beiden Vorsitzenden galt Habeck lange Zeit als der bekanntere, allerdings hat Baerbock aufgeholt und erzielte zuletzt in den Umfragen sogar höhere Zustimmungswerte als ihr Co-Vorsitzender.



Diese Nachricht wurde am 19.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.